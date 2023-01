Borsa: Europa galleggia tra trimestrali e inflazione

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse europee sono in cerca di una direzione mentre si guarda all'inflazione e ai primi risultati delle trimestrali. Gli investitori si concentrano su questi due elementi per valutare le decisioni delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. In attesa del beige book della Fed di questa sera, arrivano le parole del componente del consiglio direttivo della Bce, Francois Villeroy de Galhau, secondo il quale la guidance di rialzi di 50 punti base dei tassi offerta dalla presidente, Christine Lagarde, resta valida.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Poco variate Londra (+0,01%), dopo il dato sull'inflazione che rallenta, Parigi (+0,07%), Francoforte (-0,05%). In rialzo Madrid (+0,5%).

I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,1%) e dai trasporti (+1,2%). Bene anche le banche (+0,5%) mentre si registra un lieve rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 181 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,9% (+2 punti). Sale anche il tasso della Spagna al 3,06% (+1 punto) mentre è in flessione quello della Grecia al 4,02% (-4 punti).

Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0855 sul dollaro (+0,6%).

In lieve calo il settore dell'energia (-0,1%), con il petrolio in netto rialzo. Il Wti sale dell'1% a 81,03 dollari al barile e il brent si attesta a 86,6 dollari (+0,8%). Vendite sulle utility con il prezzo del gas che continua a scendere. Ad Amsterdam le quotazioni cedono il 2% a 58,9 euro al megawattora, dopo aver toccato un minimo di giornata a 56,4 euro. (ANSA).