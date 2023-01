Borsa:Europa positiva guarda a energia e inflazione,Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Le Borse europee, orfane di Wall Street che resterà chiusura per festività, proseguono le contrattazioni senza particolare slancio ma in terreno positivo.

Gli investitori concentrano l'attenzione sul forte calo del prezzo del gas che inciderà sui costi dell'energia e conseguentemente sull'inflazione. La frenata della corsa dei prezzi resta fondamentale per le banche centrali che dovranno decidere le loro prossime mosse sul rialzo dei tassi. Sul fronte valutario l'euro registra un lieve rialzo a 1,0833 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In crescita Londra a Parigi (+0,1%), Francoforte (+0,2%), Milano (+0,3%) mentre Madrid cede lo 0,2%. I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto immobiliare (+1,1%). Bene anche la farmaceutica (+0,7%) e le Tlc (+0,3%). Nel settore finanziario avanzano le assicurazioni (+0,2%) e le banche sono piatte (-0,01%) mentre i rendimenti dei titoli di Stato che registrano lievi rialzi. Lo spread tra Btp e Bund sale a 185 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,03% (+4 punti).

Tra i comparti azionari è positiva l'energia (+0,2%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 79,59 dollari il barile (-0,3%) e il Brent a 84,88 dollari (-0,5%). In calo le utility (-0,1%) con il gas che scende ai livelli di settembre 2021. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 57,10 euro al megawattora con un calo dell'11,9%.

A Piazza Affari scivola Mps (-3,7%). Brilla Tim (+2,2%), dopo le dimissioni di Arnaud de Puyfontaine dal cda. Sugli scudi Saipem (+2,7%) e Banco Bpm (+2,4%). (ANSA).