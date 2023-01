Negli Usa l'inflazione rallenta, a dicembre +6,5%

L'inflazione rallenta negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in dicembre sono saliti del 6,5%, in linea con le attese degli analisti, rispetto al 7,1% di novembre, al +7,7% di ottobre e al +8,2% di settembre. Su base mensile i prezzi sono calati dello 0,1%, in linea con le attese degli analisti.

L'indice core dei prezzi, quello al netto di energia e alimentari e monitorato dalla Fed, è salito in dicembre dello 0,3% su base mensile e del 5,7% su dicembre 2021. I dati sono in linea con le attese degli analisti e sembrano offrire alla Fed maggiore spazio di manovra sui tassi.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parla di "una buona notizia per l'economia". L'inflazione è calata per sei mesi consecutivi dimostrando che le "nostre misure" stanno avendo effetto. "I prezzi stanno scendendo e questo da' una boccata di ossigeno alle famiglie".

Per l presidente della Fed di Philadelphia, Patrick Hacke, Rialzi dei tassi dello 0,25% potrebbero essere appropriati andando avanti.