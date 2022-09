Francia: a settembre inflazione riduce la corsa, +6,2%

A settembre l'inflazione rallenta la corsa in Francia. Secondo i dati dell'istituto nazionale di statistica a sorpresa l'indice è salito del 6,2% contro il +6,6% di agosto. Gli analisti si attendevano un rialzo simile anche a settembre. Il dato segue il rallentamento dei prezzi in Spagna e, al contrario, un'accelerazione in Germania e Olanda dove l'inflazione è stata rispettivamente al 10 al 17% rendendo più difficile la decisione sui tassi della Bce. (ANSA).