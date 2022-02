Dentro l'Opera, su Sky Arte la grande bellezza del Lazio

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Cinque province e la grande bellezza di Roma. Il Lazio si mostra in tutto il suo patrimonio artistico, culturale, storico e paesaggistico, nel nuovo format tv "Dentro l'Opera", creato da Artlouder per Sky Arte, in esclusiva per la Regione Lazio. In tutto sei episodi, uno per provincia più una puntata speciale sulla capitale, con il maestro Massimo Lippi a far da Cicerone dalla Tuscia misteriosa alla Sabina che ispirò Caravaggio, in questi giorni ancora sul set, per andare in onda, dice Roberto Pisoni, direttore dei programmi di intrattenimento e documentari per Sky Italia, "tra maggio e giugno, quando ci sarà, speriamo, la possibilità per tutti di uscire con una certa serenità".

"Il Lazio è la prima regione in Italia a promuovere le sue eccellenze attraverso un format tv, seguito a livello nazionale e internazionale - commenta il presidente della Regione, Nicola Zingaretti - Vogliamo non solo raccontare l'unicum, ma anche invitare turisti e viaggiatori a soggiornare qui" e "a scoprire tutto il Lazio, anche quello meno conosciuto". "Siamo partiti - aggiunge - dalla consapevolezza che non esiste sul pianeta un'altra area geografica con la stessa concentrazione di bellezza, storia e beni architettonici e artistici. È talmente tanto questo patrimonio che ci ha indotto quasi a essere pigri.

Questo progetto nasce dall'idea non solo di promuovere il nostro territorio, ma anche di chiamare i migliori, come Sky, che possano garantirne la promozione e la qualità". La serie è stata opzionata già in numerosi Paesi per l'anno 2022. (ANSA).