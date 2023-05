Migranti: sei sbarchi nella notte a Lampedusa, giunti in 288

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - Sono 288, con 6 diverse imbarcazioni, i migranti sbarcati a Lampedusa dalla mezzanotte.

A rintracciare e soccorrere le carrette sono state le motovedette di Guardia di finanza e Guardia costiera. I migranti, originari per la maggior parte di Eritrea, Sudan, Etiopia, Burkina Faso, Mali, Bangladesh e Costa d'Avorio, hanno riferito di essere salpati da Sfax in Tunisia e da Zuara in Libia.

Sulle imbarcazioni soccorse c'erano da un minimo di 19 persone e un massimo di 97.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove già ieri erano giunti circa 130 migranti dopo 4 sbarchi.

