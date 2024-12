Maxitamponamento tra tir in A10, autostrada bloccata e 9 km coda

Traffico bloccato lungo l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia a causa di un incidente tra Pietra Ligure (Savona) e Finale Ligure (Savona) in direzione Italia con tre mezzi pesanti coinvolti in un tamponamento. Sono segnalati nove chilometri di coda. Lo comunica la società concessionaria Concessioni del Tirreno spiegando che l'incidente si è verificato poco dopo le 14.

L'autista dell'ultimo mezzo pesante coinvolto è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della motrice. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della società concessionaria.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti nell'incidente.

La scorsa notte una persona è deceduta sull'A10 in uno scontro con un camion avvenuto in un tratto a doppio senso di marcia, tra Imperia e San Bartolomeo al Mare, all'interno della galleria Gorleri.



