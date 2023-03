Ancora morti sul lavoro, tre vittime tra Lazio e Piemonte

Ancora morti sul lavoro, ancora vittime di una strage ormai quotidiana. A morire, oggi, tra il Lazio e il Piemonte, tre operai. Il primo a San Mauro Torinese dove un uomo di 33 anni, bosniaco, residente a Biella, ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone di via Emilia durante i lavori di ristrutturazione. Un volo di circa dieci metri che non gli ha dato scampo. Subito gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresa dell'Asl To4 per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio, invece, in una ditta di Sermoneta, in provincia di Latina, la Recoma, due operai sono stati travolti da una violenta esplosione durante le operazioni di ricarica di alcune bombole di gas: la società si occupa della revisione delle bombole che contengono gas liquidi. Vittime dell'incidente il 33enne Daniel Martini, residente nella vicina Norma, ed un 35enne di origini ucraine residente a Latina, Vadyn Kachurin. Un terzo operaio di 24 anni, è stato trasportato all'ospedale di Latina in codice rosso. La procura di Latina ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dell'incidente. La tragedia a 24 ore da altri due incidenti sul lavoro sempre nel Lazio. Giovedì infatti a Cisterna è morto il 26enne Francesco Mansutti, investito da un trattore nella ditta di famiglia, mentre una donna è rimasta gravemente ferita in un'azienda agricola. Per il sottosegretario al Lavoro e coordinatore della Lega nel Lazio, Claudio Durigon, "i dati che riguardando gli infortuni e le morti sul lavoro sono preoccupanti e abbiamo già avviato un confronto con le parti sociali. Il nostro impegno è creare lavoro sicuro per i nostri lavoratori. Prevenzione, incentivi alle aziende per la sicurezza e più formazione. Questo è il nostro impegno. Esprimo vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie delle due giovani vittime". Una vicinanza espressa anche dal governatore del Lazio, Francesco Rocca che sottolinea come "la sicurezza sul lavoro è una priorità di questo governo regionale. Lavoreremo per far sì che non si leggano più notizie come questa".