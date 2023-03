Rocca proclamato governatore del Lazio, ha firmato in Corte Appello

Francesco Rocca ha appena firmato in Corte d'Appello, venendo così proclamato governatore. L'ex numero uno della Croce Rossa, è ufficialmente il presidente del Lazio. Ora Rocca è atteso nel palazzo della giunta regionale in via Cristoforo Colombo per l'insediamento.

"È emozionante stare qui, e voglio dire grazie a tutti i dipendenti per l'accoglienza. Inizia un percorso impegnativo, la campagna elettorale è finita e ora inizia una nuova fase''. Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca durante la conferenza stampa dopo l'insediamento negli uffici sulla Colombo, a Roma. ''Da oggi si comincia: lavorerò pancia a terra, senza polemiche. Voglio ringraziare il presidente Leodori per l'accoglienza e lo scambio di informazioni'', ha aggiunto.