Aviaria:sale circolazione Italia,rischio allevamenti polli

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - E' in aumento in Italia la circolazione del virus H5N1 dell'influenza aviaria fra gli uccelli selvatici, con il rischio che questi possano trasmettere il virus agli allevamenti avicoli. Emerge dai dati del Centro di referenza nazionale ed europeo per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).

Il ministero della Salute ha diramato pochi giorni fa una nota in cui ravvisa la necessità, afferma l'IZSVe, di rafforzare la sorveglianza dei volatili selvatici e l'applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli. (ANSA).