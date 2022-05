Depp contro Heard: cosa devono dimostrare Johnny e Amber

Perché Johnny Depp vinca la causa contro l'ex moglie Amber Heard i giurati del processo in dirittura di arrivo a Fairfax in Virginia devono concordare che l'attrice agì con la consapevolezza che affermava il falso o con disprezzo della verità. A sua volta, per raggiungere un verdetto favorevole a Amber la giuria deve determinare che le dichiarazioni di Adam Waldman, l'avvocato di Johnny, furono fatte con malizia come agente di Depp. Sono queste le istruzioni alla giuria della giudice Penney Azcarate che ha anche ha chiesto ai sette uomini e donne da oggi in camera di consiglio di leggere l'articolo di Amber sul Washingon Post al centro della causa di Johnny nella sua interezza, senza fermarsi su "una singola parola, frase o immagine". A causa della delicatezza del caso l'identità dei giurati resterà segreta per un anno, ha stabilito la giudice. Oggi all'arrivo in corte Johnny Depp è stato accolto da cordoni di fan in delirio che si sbracciavano a salutarlo e a mandargli baci.

