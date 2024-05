Una colonia di fenicotteri a Ventotene, sosta per migrazione

Una piccola colonia di sei esemplari di fenicotteri si è fermata nell'ansa del porto nuovo dell'isola di Ventotene durante il periodo di migrazione primaverile. Un evento insolito poiché il territorio non offre il giusto areale di foraggiamento ma probabilmente una sosta necessaria per potersi riposare prima di continuare il loro viaggio verso i siti di nidificazione. La colonia è attualmente monitorata dagli esperti del museo della Migrazione ed osservatorio ornitologico di Ventotene, coadiuvati dai ricercatori dell'Ispra.

L'isola rappresenta un fondamentale luogo di sosta per un elevato numero di specie migratrici che vi approdano dopo aver volato ininterrottamente per 500 chilometri, provenienti dalle coste del nord Africa, per poi proseguire il loro viaggio verso i luoghi di riproduzione.



