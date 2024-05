Incidente sul lavoro, operaio morto nel Siracusano

Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Floridia, nel Siracusano. Vittima un 59enne, operaio della ditta che si stava occupando dei lavori sul tetto della casa. Per cause ancora da accertare si è verificato un cedimento e l'operaio è caduto ed è stato poi stato travolto dal materiale. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118.

Sono intervenuti i carabinieri del Nil che si stanno occupando di raccogliere elementi per accertare la dinamica. La Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo sull'incidente, sequestrato l'area.



