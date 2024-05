Strage Suviana: ferito, 'in terapia intensiva ma miglioro'

"Sono ancora in terapia intensiva ma tutti i giorni che passano le mie condizioni migliorano.

Ringrazio tutta la comunità, i colleghi, i soccorritori, i pompieri e tutti coloro che si sono prodigati per sostenerci. Ed un pensiero speciale va ai defunti ed un abbraccio ai loro i familiari". E' il messaggio di Leonardo Raffreddato, uno dei sopravvissuti alla tragedia della centrale di Bargi, letto dal sindaco Marco Masinara durante la messa, celebrata nel pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Camugnano, in suffragio delle vittime alla centrale elettrica Enel.

Hanno partecipato le famiglie, i dipendenti Enel, i volontari, le forze dell'ordine, le autorità. La celebrazione si è conclusa con una benedizione speciale ai soccorritori e il Comune di Camugnano ha consegnato un attestato di riconoscimento ai corpi e alle associazioni del territorio che hanno dato il loro contributo in quei tragici e concitati momenti.



