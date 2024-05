Era in fuga dopo aver rubato un cellulare l'uomo investito e ucciso ieri da un treno su via Casilina a Roma. E' una delle ipotesi al vaglio. Sulla vicenda sono in corso indagini della polfer.

L'uomo, che non è stato ancora identificato, ha scavalcato i binari ed è stato travolto da un convoglio. Inutili i soccorsi.





