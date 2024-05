++ Nordio, avvocato sarà elemento strutturale giurisdizione ++

"Nella nuova riforma la dignità della figura dell'avvocato entra in Costituzione. La figura dell'avvocato avrà una menzione autonoma come elemento strutturale della giurisdizione e con la stessa dignità. La giurisdizione poggia su un tavolo a tre gambe: accusatore, difesa e giudice, per i quali dev'esserci pari dignità. Senza uno di loro sarebbe una giurisdizione monca". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo video messaggio al Festival della Giustizia a Roma, organizzato dall'Associazione italiana giovani avvocati.



