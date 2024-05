Alcuni finti cartelli turistici con su scritto "Ambasciata del genocidio" sono comparsi nelle strade attorno all'ambasciata d'Israele a Roma, nel quartiere Parioli.

Accanto alla scritta una freccia a indicare la direzione per raggiungere la sede diplomatica e un disegno di un edificio con tre torri e delle bombe che cadono dal cielo. I cartelli sono stati trovati in via Aldrovandi e in via Giacomo Puccini. Sulla vicenda indaga la Digos.



