Chico Forti rientra oggi in Italia

Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia. È quanto si apprende da fonti informate.

"Per me ora comincia la rinascita": queste le parole riferite da Forti poco prima del suo trasferimento, dal carcere a Miami all'Agenzia statunitense per l'immigrazione, a persone a lui vicine. Il 65enne trentino, condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998, si avrebbe detto di essere "molto positivo" riguardo al suo nuovo trasferimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA