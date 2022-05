Depp vs Heard: un'istruzione alla giuria favorevole a Amber

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAG - Una delle istruzioni ricevute dalla giuria al processo Depp contro Heard va incontro alle richieste di Amber Heard. I giurati non dovranno prendere in considerazione se l'ex avvocato di Johnny, Adam Waldman, godeva delle protezioni da "free speech" legate alla sua professione quando definì "una frode" le sue accuse di violenza domestica. Waldman, dopo Depp e la Heard, è la terza figura centrale del processo. Amber sostiene che l'ex marito la diffamò attraverso l'avvocato rendendole impossibile lavorare. I legali di Depp avevano chiesto alla giudice Penney Azcarate di applicare a Waldman il privilegio che protegge i legali dal reato di diffamazione. Questo privilegio, ha replicato la Azcarate, non si applica a Waldman, perché quanto detto da lui non fu in risposta a cose dette o scritte da Heard, ha appreso l'Hollywood Reporter. Se la giudice Penney Azcarate avesse deciso diversamente, i giurati avrebbero potuto negare la contro-richiesta di Amber di essere risarcita da Depp per cento milioni di dollari. L'Hollywood Reporter nota che spesso i processi si vincono o si perdono sulla base delle istruzioni alla giuria. Queste istruzioni sono spesso al centro di feroci contestazioni, specialmente in processi lunghi e complicati come questo, con numerose prove e decine di testimoni. (ANSA).