Vaticano: Asif, 89 segnalazioni di attività sospette nel 2020

L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria vaticana nel 2020 ha inviato 16 rapporti all'autorità giudiziaria della Santa Sede, a fronte delle 89 segnalazioni ricevute. E' quanto si legge nel rapporto annuale. "Nel 2020 ha trovato conferma il trend crescente nella proporzione tra rapporti inviati all'Ufficio del Promotore di giustizia e segnalazioni ricevute, a dimostrazione del costante miglioramento nella qualità delle segnalazioni. In particolare, sono state ricevute dall'Asif 89 segnalazioni di attività sospetta e sono stati inviati all'Upg 16 rapporti", informa il Vaticano.

In merito alla Vigilanza, nel 2020 - si legge nel Rapporto dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria vaticana- "in ambito prudenziale è stata condotta un'ispezione generale presso lo Ior". E' stata poi svolta una attività di formazione e supporto a tutti gli Enti della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano (Autorità Pubbliche, Enti senza scopo di lucro, altre Persone Giuridiche), anche con "l'avvio di processi di autovalutazione degli Enti tramite questionari appositamente predisposti, l'analisi dettagliata dei questionati per consentire una visione d'insieme sulle minacce e vulnerabilità dei settori e dei singoli soggetti, la stesura di 'linee guida' per supportare gli enti nella predisposizione di proporzionali ed adeguata misure di mitigazione dei rischi, la conduzione delle prime ispezioni in loco". Nel 2020 sono state scambiate 49 richieste di informazioni con altre Autorità vaticane, riguardanti 124 soggetti. "Si registra quindi un'importante crescita rispetto all'anno precedente, che conferma le notevoli sinergie che si sono create - sottolinea il Vaticano - tra le istituzioni della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano nel contrasto alle attività criminose. Del pari, significativa è stata l'attività svolta in ambito internazionale, corroborata dalla sottoscrizione di due nuovi protocolli d'intesa. L'Asif ha infatti scambiato 58 richieste di informazioni con Uif estere su 196 soggetti e ha inviato 19 comunicazioni spontanee riguardanti 104 soggetti. Ciò ha anche consentito all'Asif di collaborare attivamente con le forze di indagine vaticane, nell'ambito dei protocolli d'intesa in essere", conclude la nota.