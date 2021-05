Apre agli over 35 l'Open day AstraZeneca con ticket virtuale in programma nel weekend nel Lazio. "Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati nel 1986 e negli anni precedenti).

Come comunica l'assessorato attraverso il canale Salute Lazio, per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, bisogna collegarsi a questo link https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio.