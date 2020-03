Gallera: 'In Lombardia la situazione sta cambiando molto'

"In Lombardia stiamo notando una flessione nel numero dei casi, ma soprattutto della pressione sui pronto soccorso e sull'azione delle ambulanze. Negli ultimi 4 giorni è cambiato molto. E' il segno che il grande sforzo che stiamo facendo, al di là di qualche idiota, sta funzionando". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, a Mattino Cinque. All'ospedale Sacco di Milano "venerdì avevano avuto 39 decessi per Coronavirus, ne hanno avuti 7 sabato e 9 domenica. E' un caso, ma la riduzione della pressione c'è, quindi è un dato positivo", ha spiegato.

Intanto si terrà domattina la conferenza stampa di presentazione dell'Ospedalefieramilano, destinato a ospitare nuovi posti di terapia intensiva. Saranno presenti il Presidente della Regione Fontana insieme a Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano, Ezio Belleri, Direttore Generale Policlinico di Milano, che avrà la direzione sanitaria della struttura, e un delegato di Guido Bertolaso, colpito dal coronavirus.

I primi pazienti arriveranno "tra domenica e lunedì", ha annunciato l'assessore Gallera, che il "coordinamento scientifico" dei padiglioni "sarà affidato al professor Antonio Pesenti", direttore dell'Anestesia e rianimazione del Policlinico di Milano.

Rispetto alla situazione lombarda "nelle altre Regioni sono indietro di circa 10 giorni: c'è una crescita più ampia su numeri più contenuti", a inoltre evidenziato Gallera, in merito all'andamento dei contagi. "Io spero che dalle altre parti, avendo avuto la fortuna di partire più tardi e vedere ciò che è successo in Lombardia siano ancora più attenti, per non ritrovarsi in una situazione così difficile e drammatica come la nostra", ha detto. Anche per l'assessore, questa settimana sarà decisiva sopratutto per le regioni del Sud: "Il tema dell'isolamento e del chiudere attività, se applicato in maniera corretta, può aver evitato la nascita di focolai ampi. Noi lo vedremo, se stanno attenti e accorti riescono a prevenire ed evitare quello che accaduto in Lombardia".