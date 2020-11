ANSA-IL-PUNTO/COVID Ricoveri Puglia stabili ma record morti

(ANSA) - BARI, 24 NOV - Se i ricoveri negli ospedali pugliesi per la prima volta restano stabili - 1.690 i pazienti Covid in totale, 191 nelle terapie intensive, stessi numeri di ieri - a preoccupare è il numero di decessi: oggi in Puglia è stato toccato il picco da marzo scorso, 52 morti in 24 ore. Anche se l'Asl Foggia precisa che alcuni decessi sono avvenuti durante lo scorso fine settimana ma le strutture sanitarie lo hanno segnalato solo ieri. Le 52 morti riportate nel bollettino regionale di oggi sono così distribuite: 21 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Bari, 9 in provincia di Taranto, 4 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat. Complessivamente le vittime sono 1.272, i guariti 11.823. Oggi, inoltre, su 9.770 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.567 positivi: 537 in provincia di Bari, 407 in provincia di Foggia, 199 nella provincia Bat, 162 nel Brindisino, 142 nel Tarantino, 109 nel Leccese, 7 residenti fuori regione, 4 di residenza non nota.E' positivo il 16,04% dei tamponi processati, in linea con la media della scorsa settimana. Il totale dei positivi attuali sale a 32.959.

Le Rsa continuano ad essere l'anello debole: un focolaio Covid nella struttura "Il club del nonno", a Bari, ha provocato il decesso di sei anziani su 25 ospiti contagiati (più 3 operatori). E in attesa che le 150 Usca entrino in funzione, è stato elaborato un protocollo per la gestione terapeutica a domicilio dei pazienti Covid. Il vademecum è stato stilato dai medici della Fimmg, della Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie (Siicp) e della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), con la supervisione del professore Gioacchino Angarano, uno dei 15 medici pensionati tornati in corsia per dare una mano nell'affrontare l'emergenza coronavirus in Puglia. (ANSA).