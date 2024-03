Luca e Toni 'Animali randagi' di provincia on the road

"Gli animali randagi non tornano mai allo stesso posto: anche se dai loro da mangiare, girano sempre". Questa la frase chiave di Animali randagi, film di Maria Tilli che racconta un mondo di provincia annoiato, ai margini, oggi in concorso al Bif&st nella sezione ItaliaFilmFest 2024 Nuovo cinema italiano. Protagonisti Luca (Andrea Lattanzi) e Toni (Giacomo Ferrara), due ragazzi che vivono in questo piccolo paese tra mille ripetute noie e l'uso di sostanze stupefacenti per qualche breve fuga. I due, da sempre amici, lavorano insieme come paramedici addetti ad un'autoambulanza. Un giorno a Luca e Toni viene chiesto di trasportare un paziente fuori dall'Italia perché ha bisogno di cure non meglio specificate. L'uomo si chiama Emir (Ivan Franek) e chiede loro di tornare nella sua Serbia. Per questo viaggio vuole però con lui anche Maria (Agnese Claisse), la figlia che non vede da diversi anni. Si capisce subito che tra loro non c'è un grande rapporto, che non si sono frequentati molto, ma Emir sembra spinto ora a riconciliarsi con questa ragazza come se non avesse più tempo. Intanto Luca e Toni vedono questa loro nuova mission quasi come una gita, una vacanza. Durante il tragitto, però, scopriranno che le cure di cui Emir ha bisogno nascondono ben altro e così dovranno fare i conti con una realtà che fino a quel momento avevano cercato di evitare.



