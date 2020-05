Distante,appello su Gazzetta Mezzogiorno

(ANSA) - BARI, 11 MAG - "Il gruppo editoriale Distante, proprietario delle emittenti televisive Antenna Sud, Canale 85, Antenna Sud Live - Tele Onda, insieme con le testate giornalistiche Lo Jonio e L'Adriatico, è pronto a individuare possibili soluzioni tese a raccogliere la disponibilità di imprenditori interessati a rilevare La Gazzetta del Mezzogiorno con l'obiettivo di garantire il salvataggio dello storico quotidiano barese. Come operatori dell'informazione - spiega in una nota l'editore Domenico Distante - non faremo mancare il nostro contributo al fine di scongiurare il rischio di cancellare oltre un secolo di storia e di cultura del nostro Paese. Siamo convinti che il salvataggio della Gazzetta rappresenti un obbligo morale della classe imprenditoriale pugliese. E' necessario però uno sforzo comune. Oggi, più che mai, dopo l'annunciato disimpegno dell'attuale editore".

"Auspico tuttavia - conclude - che sulla vicenda sia possibile un complessivo ripensamento dell'attuale proprietà per il rilancio della testata". (ANSA).