25 aprile: Decaro 'vogliamo dare eco alle parole di Scurati'

"In questa giornata di libertà in cui si celebra la Liberazione del nostro Paese, vogliamo dare eco alle parole di Antonio Scurati, scrittore, intellettuale e cittadino censurato nella sua libertà di espressione". È uno dei passaggi del discorso pronunciato dal sindaco di Bari, e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, durante le celebrazioni del 79esimo anniversario della Liberazione nazionale, al Sacrario dei caduti d'oltremare di Bari.

Decaro ha quindi letto alcuni passaggi del discorso che Scurati avrebbe dovuto tenere durante una trasmissione della Rai: "Finché quella parola - antifascismo - (scrive Scurati) non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana".

Decaro ha aggiunto che "finché noi saremo cittadini liberi di ritrovarci nelle celebrazioni del 25 aprile, continueremo a testimoniare il nostro impegno per garantire a tutti, sempre e ovunque, il pieno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".



