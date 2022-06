Domethics premiata per integrazione lavorativa dei rifugiati

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Domethics, la pmi italiana attiva nel mondo dell'Internet of Things, ha ricevuto da Unhcr (Agenzia Onu per i Rifugiati) il riconoscimento Welcome per il suo impegno a favore dell'integrazione lavorativa dei rifugiati.

Domethics, infatti, ha assunto un ragazzo di origine siriana emigrata per ragioni politiche, che è stato inserito nel team Ricerca e Sviluppo: in questo modo ha potuto ampliare non solo le competenze tecniche, ma anche il bagaglio culturale e le soft skill, grazie allo scambio di visioni differenti. L'inserimento è avvenuto grazie alla partnership con Powercoders, l'accademia di programmazione informatica per rifugiati che, dal 2017, offre corsi intensivi e opportunità di collocamento in aziende operanti nel settore informatico con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità e l'inserimento lavorativo per i rifugiati più talentuosi, modificando così la narrativa prevalente in materia di immigrazione. Il premio Welcome - working for refugee integration, che quest'anno è stato assegnato a 107 aziende, tra cui Barilla, Carrefour, Decathlon, Gucci, Ikea, si inserisce all'interno di un vero e proprio programma di inclusione lavorativa sostenuto dal Ministero del Lavoro, da Confindustria e dal Global Compact Network, con il supporto della Fondazione Tent e della Commissione Europea. (ANSA).