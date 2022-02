Arte: chiude 27/2 mostra diffusa Hub India Classical Radical

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Chiude il 27 febbraio la mostra diffusa Hub India Classical Radical, progetto a cura di Myna Mukherjee e Davide Quadrio realizzato nell'ambito di Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino in collaborazione con Fondazione Torino Musei e l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. L'esposizione, sviluppata nelle sedi del Mao, di Palazzo Madama e dell'Accademia Albertina, ha portato a Torino i lavori di 65 fra i più importanti artisti contemporanei e moderni provenienti dal subcontinente indiano. Uno spaccato di generi, medium e processi, dai disegni alle miniature, dalle sculture ai dipinti su carta e su tela, passando per stampe, incisioni e opere digitali e virtuali.

Venerdì 25 febbraio alle 18.30 il Mao ospita il finissage della mostra, che vedrà Davide Quadrio e Giovanni Carlo Federico Villa, rispettivamente direttori del Museo d'Arte Orientale e di Palazzo Madama, e Paola Gribaudo, presidente dell'Accademia Albertina, in dialogo con alcuni fra i più importanti direttori di musei e curatori di arte asiatica a livello globale, come Mami Kataoka (Mori Art Museum), Suhanya Raffel (M+), Laura Vigo (Musée des Beaux-Arts de Montréal) e Roobina Karode (Kmna).

L'evento, moderato da Anna Somers Cocks, storica dell'arte e fondatrice di The Art Newspaper, rappresenta un'occasione di riflessione sui sistemi museali internazionali che si occupano di collezioni di arte asiatica o non europea in contesti diversi. Sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube sul canale del Giornale dell'Arte e sulla pagina Facebook del Mao.

In occasione del suo insediamento come direttore del Museo, Davide Quadrio presenterà contestualmente la nuova direzione del Mao e il programma di attivazione della collezione per il biennio 2022-23. (ANSA).