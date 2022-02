Diabete: nuova variante emoglobinica scoperta ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 FEB - Il team del Settore Proteine del Laboratorio Analisi dell'azienda ospedaliera di Alessandria, guidato da Lara Calcagno, ha individuato una nuova variante emoglobinica nel corso di esami eseguiti a una paziente di origini siciliane per il monitoraggio del diabete. La variante è stata riscontrata anche dal dottor Daniele Zambon, con un'altra tecnologia presente nel settore Tossicologia. Il campione è stato poi inviato al Laboratorio di Genetica Umana del 'Gaslini' di Genova per la caratterizzazione e conferma molecolare. "La nuova variante è stata denominata Hb Alessandria - spiega Lara Calcagno - ed è stata registrata nel Database of Human Hemoglobin Variants and Thalassemias, riferimento internazionale in materia di emoglobinopatie e talassemie, rendendola così riconoscibile dalla comunità scientifica".

"Questa scoperta è avvenuta grazie allo scrupoloso e appassionato lavoro di squadra dei professionisti - rimarcano dal Laboratorio Analisi - oltre alle moderne tecnologie, come l'elettroforesi capillare, in uso in ospedale". 'Hb Alessandria' mostra elevata stabilità e non ha ricadute cliniche. In corso ulteriori studi per verificarne la funzionalità e l'eventuale trasmissione alla discendenza. (ANSA).