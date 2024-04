Fondazione Crt, si accelera per evitare il commissariamento

La Fondazione Crt accelera per evitare il commissariamento che - dopo le dimissioni del presidente Fabrizio Palenzona e il faro acceso dal Ministero dell'Economia - porterebbe all'azzeramento degli organi di gestione dell'ente. L'insediamento del nuovo consiglio di indirizzo, nominato venerdì 12 aprile, è previsto per il 7 maggio, quando sarà anche indicato il nome del consigliere mancante da cooptare. C'è chi spera che tecnicamente si arrivi già in quella riunione con un nome e una lista per eleggere il nuovo presidente, c'è chi invece ritiene che sia necessaria un'altra riunione magari a stretto giro di posta.

In base allo Statuto della Fondazione il nuovo presidente deve essere scelto entro un mese dalle dimissioni di Palenzona, avvenute il 20 aprile. Quindi entro il 20 maggio. Per questo anche gli enti locali, a partire dal sindaco Stefano Lo Russo e dal governatore Alberto Cirio, sono al lavoro per individuare il nome e c'è già una lista ristretta.

Sarà, invece, il vecchio consiglio di indirizzo - convocato per il 30 aprile - a preparare la documentazione per rispondere alla richiesta del Ministero dell'Economia di fornire entro dieci giorni "un'adeguata informativa sui fatti". Il Mef avrebbe chiesto anche i verbali della riunione del consiglio di amministrazione del 19 aprile. Oltre al consiglio di indirizzo sempre in relazione alle richieste del Mef si riunirà nuovamente in settimana anche il consiglio di amministrazione della Fondazione.



