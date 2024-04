Droga, tre spacciatori arrestati della polizia a Torino

Due uomini originari del Gambia, un 30enne e un 25enne, sono stati arrestati dagli agenti di polizia del commissariato Madonna di Campagna di Torino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Durante un servizio di controlli in corso Venezia i poliziotti sono entrati un edificio abbandonato dove hanno sorpreso, in una tendopoli, i due pusher. Fermati mentre tentavano di fuggire sono risultati irregolari sul territorio nazionale. In tasca avevano circa 40 grammi di crack, 230 euro e un telefono cellulare.

Sempre la polizia, ma del commissariato Barriera Nizza, ha arrestato un 63enne con l'accusa di spaccio. L'uomo, che secondo gli investigatori aveva appena ceduto delle tre dosi di cocaina a una cliente, è stato fermato con in tasca quattro dosi di cocaina termosaldate rivestite di nylon, del tutto analoghe a quelle trovate in possesso della acquirente. Durante la perquisizione dell'alloggio del pusher, sono state rinvenute, nascoste dentro un marsupio, altre 18 dosi, già pronte allo smercio, contenenti cocaina.

Altro stupefacente, 72 grammi, è stato sequestrato, anche grazie alle unità cinofile, nelle cantine, all'interno di un buco ricavato nel massetto. Infine è stato sequestrato materiale vario utile al confezionamento della droga, come bilancini di precisione e ritagli di buste di nylon e oltre 6mila euro.





