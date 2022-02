Italia Independent, Matteo Pontello responsabile creativo

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Italia Independent Group annuncia l'ingresso di Matteo Pontello, una grande esperienza nell'eyeweare per importanti brand del lusso, come nuovo responsabile creativo. Lavorerà insieme a Lapo Elkann e avrà il compito di coordinare l'intero sviluppo delle collezioni dei due marchi di proprietà- Italia Independent e Laps Collection - e dei due Brand in licenza - Hublot Eyewear e CR7 Eyewear.

"Matteo è un designer di straordinario talento. Siamo felici di accoglierlo nel nostro team e sono certo che esalterà al meglio i valori dei nostri brand", commenta Lapo Elkann, che di Italia Independent è fondatore, presidente e direttore creativo.

"Sono molto orgoglioso di avere a bordo un professionista come Matteo Pontello - aggiunge Marco Cordeddu, amministratore delegato dell'azienda - la sua entrata arricchisce le competenze della nostra squadra. Il suo know how nel mondo dell'occhialeria di lusso e in quella più mainstream si sposa perfettamente con la nostra realtà; da lui mi aspetto un twist importante sulle prossime collezioni". (ANSA).