A Grazia Deledda il premio speciale InediTo RitrovaTo

Sarà la poetessa e Premio Nobel per la letteratura nel 1926, Grazia Deledda, a ricevere il premio speciale InediTo RitrovaTo dedicato a un'opera inedita di scrittori non viventi, nell'ambito della 23/a edizione del Premio InediTo - Colline di Torino 2024, sempre di più punto di riferimento in Italia tra i concorsi letterari dedicati alle opere inedite.

Il premio, conferito nelle passate edizioni a Primo Levi, Alfonso Gatto, Italo Svevo, Alessandro Manzoni e ser Piero Da Vinci (per aver redatto e firmato l'atto di liberazione di Caterina, principessa del Caucaso diventata schiava e madre di Leonardo), verrà assegnato all'inedito epistolario (composto di trenta pezzi fra lettere e cartoline, che si sviluppa fra il 1899 e il 1904), scoperto dal filologo Giancarlo Porcu.

La lettura musicata di uno dei pezzi inediti della Deledda si svolgerà l'11 maggio durante l'atto finale del concorso letterario organizzato dall'Associazione Il Camaleonte di Chieri (Torino) e diretto da venti anni dal poeta performer Valerio Vigliaturo, dedicato a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica), che sostiene e accompagna i vincitori verso il mondo dell'editoria e dello spettacolo, grazie al montepremi di 8.000 euro come contributo per la pubblicazione, promozione e produzione delle opere. Dopo la designazione, realizzata alla Scuola Holden di Torino dei 65 finalisti nelle varie sezioni e premi speciali, la ventitreesima edizione si concluderà con la proclamazione dei vincitori all'Arena Piemonte del Salone del libro di Torino e la premiazione al Teatro Vittoria di Torino. Il premio è inserito da diverse edizioni nella manifestazione Il Maggio dei libri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA