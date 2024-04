Extinction Rebellion allontanati dal grattacielo Intesa Sanpaolo

La Digos della questura di Torino ha fatto uscire, a uno a uno, gli attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion che da questo primo pomeriggio erano entrati nell'atrio del grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino, per contestare il G7 in programma da domani a Venaria Reale.

Tutti gli attivisti sono stati identificati e, a quanto si apprende, 60 di loro verranno denunciati per violenza privata, in quanto per oltre cinque ore hanno bloccato l'ingresso dell'edificio. Non si sono registrate tensioni durante l'allontanamento degli attivisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA