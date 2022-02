Blitz freddo finito, tornano foehn e temperature primaverili

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - La breve parentesi fredda, che ha portato un po' di neve soprattutto sulle montagne cuneesi, è già alle spalle. Oggi ancora nevischio sulle zone appenniniche di confine e sulle creste alpine, dove sarà trasportato dal vento.

Ma torna l'anticiclone delle Azzorre e con esso sole e venti, che giovedì potranno essere nuovamente tempestosi in alta montagna, prevede Smi (Società Meteorologica Italiana).

Il foehn farà nuovamente salire le temperature su valori primaverili, in particolare giovedì: il servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede per quella giornata in Piemonte massime fino a 23 gradi in pianura e bassa collina, in particolare nel Cuneese e nel Torinese, mentre la minima non scenderà sotto lo zero a quota 2.000 metri.

Già domani lo zero termico si riporterà ben al di sopra dei 3.000 metri. (ANSA).