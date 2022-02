Amici della Magia, per i 50 anni Circolo torna in centro

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Da oggi il Circolo Amici della Magia di Torino, che quest'anno compie 50 anni, ha la sua nuova sede nell'ex Café Procope, leggendario locale in via Juvarra, fondato da Sergio Martin nei primi anni Novanta e fino al 2006 fucina di numerosi artisti e talenti.

A presentare il progetto c'erano alcuni big della magia: Arturo Brachetti, Alexander, Luca Bono e Marco Aimone, presidente del Circolo e tra i maggiori storici internazionali di magia.

Il Circolo della Magia di Torino, che fino allo scorso anno aveva sede in Via Salerno, nel quartiere Aurora, torna così nel cuore della città, in una sede suggestiva, con una sala da cento posti, lampadine e sipario in paillette, pareti decorate, quadri, poster d'epoca, attrezzi di scena e bauli magici. Qui verranno ospitati alcuni degli spettacoli del Circolo, insieme al Sim Sala Bar, dedicato a speciali aperitivi a tema magico. La nuova sede fungerà anche da foyer per l'attiguo Teatro Juvarra che ospiterà gli spettacoli del Circolo Amici della Magia che richiedono un palco più ampio, grazie alla collaborazione con la Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe proprietaria del Collegio Artigianelli.

La nuova sede ospita anche la sala didattica, la Scuola di Magia frequentata da 80 bambini e una biblioteca con 5.000 volumi, la seconda 'biblioteca magica' al mondo.

"Da quando nel 2015 un banale guasto all'impianto elettrico causò un principio d'incendio nella sede storica del Circolo di Via Santa Chiara, abbiamo cambiato varie sedi, ora siamo davvero felici e orgogliosi di aver trovato la migliore delle sedi possibili e di riprendere il nostro lavoro che negli anni ci aveva resi noti in Italia e in Europa". (ANSA).