A Venaria il G7 Ambiente Energia e Clima

Inizia alla Reggia di Venaria Reale, guidato dalla presidenza italiana, ed il particolare dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, la riunione ministeriale del G7 Ambiente, Energia e Clima. Dopo una anticipazione ieri, con l'incontro con le 'confindustrie' del B7, con la presidente del B7 Emma Marcegaglia, la riunione è articolata tra oggi e domani in quattro sessioni.

L'apertura questa mattina con la plenaria dei ministri. Poi la consueta 'foto di famiglia', e la sessione di lavoro dedicata al Clima e all'Energia.

Nel pomeriggio la sessione Ambiente concluderà la prima giornata. Una nuova riunione plenaria di tutti i ministri aprirà la giornata di domani.

Il ministero partecipa con una delegazione guidata dal ministro Pichetto, dal viceministro Vannia Gava e dal sottosegretario Claudio Barbaro. Diversi gli incontri tecnici dei gruppi di lavoro che si sono già tenuti in questi mesi per sviluppare i temi al centro del confronto.

Oltre ai rappresentanti ministeriali di Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, è presente la Commissione europea con i commissari all'Energia, Kadri Simson, al Clima Wopke Hoekstra, all'Ambiente Virginijus Sinkevičius.



