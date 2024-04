Nasce il nuovo Space Park di Argotec, assumerà 100 persone

Per il nuovo 'Space Park', il cui taglio del nastro è previsto per il 14 ottobre con i primi trasferimenti di personale già a metà maggio, Argotec assumerà altre 100 persone rispetto alle assunzioni già previste. Lo ha annunciato oggi il ceo David Avino, in occasione della visita alla sede dell'azienda torinese del presidente dell'intergruppo parlamentare Space Economy, Andrea Mascaretti, e del deputato Marcello Coppo, membro della Commissione Lavoro pubblico e privato.

Argotec è un'azienda di ingegneria aerospaziale, fondata nel 2008 a Torino, con una sede anche nel Maryland (Usa).

"Il mercato dello spazio - ha spiegato Avino, illustrando il progetto della nuova sede - richiede risposte immediate, non solo dal punto di vista dell'innovazione e ricerca, ma anche di dispiegamento di satelliti immediato e allo Space Park avremo una capacità produttiva di un satellite a settimana in base a quello che ci verrà chiesto dal cliente. E questo significa occupazione e nuovi posti di lavoro", Il ceo di Argotec ha ricordato: "adesso abbiamo circa 200 persone, fra la nostra sede di Torino e negli Stati Uniti, e grazie allo Space Park abbiamo lanciato una nuova campagna di recruitment di altre 100".

La nuova sede intende essere anche quello che Avino definisce "un acceleratore industriale, dove ospitare aziende che stanno nascendo e che hanno già un prodotto che rientra nelle nostre strategie, per farle confrontare direttamente con i nostri ingegneri e con chi ha fatto impresa precedentemente, per cercare insieme di creare un percorso". E proprio in quest'ottica - ha spiegato - "abbiamo ospitato recentemente un'azienda che era stata incubata in Olanda, una ventina di ragazzi che si sposteranno con noi nello Space Park".



