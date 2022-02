Affiora affresco durante restauro chiesa Novara

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Raffigura la storia dell'edificio e tre scene sacre - 'La salita al Calvario', La Crocifissione' e 'La deposizione - l'affresco del 1500 trovato durante i restauri della Chiesa di San Giovanni Decollato, a Novara. Un intervento dal valore complessivo di 55 mila euro, finanziato dalla Fondazione Comunità Novarese con un contributo di 30mila euro.

Localizzata nel cuore di Novara, la Chiesa di San Giovanni Battista Decollato, da quattro secoli sede dell'omonima Confraternita, fu edificata tra il 1635 e il 1643, ampliando un precedente oratorio, risalente al 1510. "L'edificio - spiega il presidente della Fondazione Comunità Novarese Davide Maggi - non è solo un centro di culto, ma un simbolo storico, artistico, archivistico ed architettonico. Il restauro consentirà il recupero di un bene che, dal XVI secolo, è parte integrante del tessuto storico cittadino, insistendo nel medesimo isolato della Cattedrale, del Battistero e del Palazzo Vescovile, in affaccio sul Teatro Coccia e sul Castello, in direzione del complesso monumentale del Broletto. Un'area che sarà interessata, nei prossimi anni, da progetti di rigenerazione".

La Chiesa, commenta il Priore Marco Boggio, si trova "in un punto strategico di Novara fin dai tempi più antichi, a ridosso delle mura prima romane e poi seicentesche e oggi in un passaggio strategico del centro città. Il restauro degli interni è un importante primo passo della sua valorizzazione". (ANSA).