A 65 e 75 anni tentano di rapinare passanti, arrestati

Si sono camuffati con cappucci e mascherine chirurgiche e hanno tentato di rapinare dei passanti: con questa accusa un 65enne e un 75enne sono stati arrestati dai carabinieri a Collegno (Torino). Entrambi sono già noti alle forze dell'ordine e il più anziano, in particolare, avrebbe dovuto restare a casa in quanto destinatario di una misura restrittiva.

L'episodio si è verificato nel parcheggio di un supermercato.

I due hanno cercato di impadronirsi di un paio di automobili parcheggiate ma si sono scontrati con la resistenza dei proprietari e, nonostante abbiano sferrato in un caso dei pugni e in un altro un colpo con il calcio di una pistola, hanno dovuto desistere. La pattuglia dei carabinieri è intervenuta dopo una segnalazione della centrale operativa.

L'arma, provvista di proiettile in canna, era una Cz calibro 40 Smith & Wesson risultata provento di furto. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati passamontagna, mascherine, una maschera in lattice e delle munizioni.



