Il Giro d'Italia parte da Venaria, tutti contro Pogacar

Le colline di Torino, Superga e la Maddalena, promettono un avvio del Giro d'Italia tutt'altro che scontato, nella tappa che parte domani poco prima delle 14 dalla Reggia di Venaria. Non una cronometro, quindi, ma 140 chilometri con una salita di terza categoria e una di seconda. alla vigilia del primo arrivo da brividi, ai 1.142 metri di Oropa (Biella).

Praticamente all'unanimità c'è un predestinato a vestire la maglia rosa il 26 maggio a Roma: lo sloveno Tadej Pogacar, che la corsa rosa non l'ha mai fatta e vorrebbe prendersela subito, per farne poi un'accoppiata con il Tour che invece ha già conquistato due volte. Si alza il sipario, dunque, sull'edizione numero 107 della corsa rosa: "L'auspicio è che sia una grande battaglia, una sfida aperta, il Giro è sempre molto amato, ne porteremo il racconto in un tour mondiale per convincere sempre più televisioni a trasmetterlo - spiega Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs sport - e quest'anno, oltre alla novità del 'Fantagiro', ci sarà una nuova grafica, che coinvolgerà tutti i 500 comuni attraversati dalla corsa e i dati sui corridori che riguardano la potenza, la velocità e il vantaggio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA