Carabinieri: Faraco nuovo comandante della Stazione di Casale

Il maresciallo maggiore Massimiliano Faraco si è insediato al comando della Stazione Carabinieri di Casale Monferrato (Alessandria), secondo comune più popolato della provincia.

Originario della provincia di Lecce, 47 anni, si è arruolato nell'Arma nel 1998. Terminato il corso alla Scuola Allievi di Campobasso, nell'agosto 1999 ha iniziato la carriera nel 7° Reggimento Trentino Alto Adige, partecipando alle missioni di peacekeeping in Kosovo, Macedonia del Nord e Bosnia fino al 2001. Nel 2003 ha vinto il concorso per la Scuola Marescialli e, finito il biennio a Velletri e Firenze, dal luglio 2005 è stato assegnato alla Stazione di Napoli Secondigliano. Nel settembre 2007 è stato trasferito a Casale e l'anno dopo alla Stazione della vicina Vignale, assumendone il comando dal febbraio 2010 fino allo scorso aprile.

Laureato in Scienze per la Sicurezza, è appassionato di fotografia e corsa, condivide la passione per lo sport con i figli Alessandro - calciatore di 13 anni - e Caterina, ballerina di 9. La moglie Barbara, anche lei salentina, è docente di lettere.



