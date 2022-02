Cinema Massimo, omaggio a Giulietta Masina con La Fellinette

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Il 22 febbraio 2021 si è celebrato il centenario della nascita di Giulietta Masina, compagna in arte e nella vita del grande Federico Fellini. Al Cinema Massimo sarà proiettato mercoledì 16 febbraio alle 20,30 il cortometraggio animato, La Fellinette, realizzato in occasione della manifestazione Fellini100 da Francesca Fabbri Fellini, nipote del regista. Al film è abbinato il restauro del film 'La strada', il primo felliniano di cui la Masina è protagonista assoluta.

Fellinette, una bambina disegnata sul foglio di un quadernino nel lontano 1971 da Federico Fellini, è la protagonista di questa favola ambientata sulla spiaggia di Rimini il 20 gennaio 2020, giorno del centenario della nascita del regista. Attraverso la sua fervida immaginazione, viviamo un'avventura malinconica e meravigliosa, dove le riprese in live action e le parti in animazione celebrano il grande maestro con atmosfere oniriche e poetiche. (ANSA).