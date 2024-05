'Uno swing per la vita', raccolti 50mila euro per la ricerca

Il Circolo Golf Torino La Mandria ha ospitato la la terza edizione di 'Uno swing per la vita', il torneo in memoria di Rachele Schieroni, amica e sostenitrice della Fondazione Ieo-Monzino, mancata a novembre del 2021.

L'iniziativa a sostegno della ricerca oncologica, ha permesso di raccogliere 50mila euro.

In gara 35 squadre, 140 giocatori sulle 18 buche del percorso che ha visto primeggiare il team composto da Carolina Vergnano, Edoardo Bertero, Renato Chiono e Roberto Ferrero.

"Anche la terza edizione di 'Swing per la Vita' - commenta Roberta Schieroni, mamma di Rachele - è stata un successo e una celebrazione emozionante. Grazie con il cuore ai partecipanti e ai sostenitori per il supporto a questa iniziativa, hanno tutti aiutato a mantenere viva la memoria di Rachele, la sua forza e il suo sorriso e il suo desiderio di aiutare la ricerca".

Presente al torneo anche Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione Ieo-Monzino: "Tutto il ricavato di questa splendida giornata di sport verrà devoluto all'Unità di Fertilità e Procreazione in Oncologia e alla Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative dello Ieo, dove Rachele Schieroni era in cura".



