Premio Lattes Grinzane, il 2/10 vincitore e lectio di Atwood

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Sarà proclamato il 2 ottobre, al Teatro Sociale di Alba, il vincitore del Premio Lattes Grinzane 2021, riconoscimento internazionale intitolato a Mario Lattes, giunto alla sua XI edizione, che fa concorrere insieme autori italiani e stranieri ed è dedicato ai migliori libri di narrativa pubblicati nell'ultimo anno. Lo stesso giorno la scrittrice canadese Margaret Atwood, vincitrice del Premio Speciale Lattes Grinzane, attribuito ogni anno a un'autrice o autore internazionale di fama riconosciuta a livello mondiale, terrà la lectio magistralis.

Ad Alba saranno presenti i cinque finalisti in gara: Kader Abdolah (nato in Iran e rifugiato politico in Olanda) con Il sentiero delle babbucce gialle (Iperborea, traduzione di Elisabetta Svaluto Moreolo), Bernardine Evaristo (britannica di origini nigeriana) con Ragazza, donna, altro (Sur, traduzione di Martina Testa), Maylis de Kerangal (francese) con Un mondo a portata di mano (Feltrinelli, traduzione di Maria Baiocchi), Nicola Lagioia con La città dei vivi (Einaudi), Richard Russo (statunitense) con Le conseguenze (Neri Pozza, traduzione di Ada Arduini. I cinque romanzi finalisti, così come il Premio Speciale, sono stati selezionati dai docenti, intellettuali, critici e scrittori che formano la Giura Tecnica. I cinque libri in gara sono stati affidati alla lettura e al giudizio di 400 studenti delle Giurie Scolastiche, avviate in 25 scuole superiori, da Bolzano a Trapani (passando per Torino, Alba, Bologna, Macerata, Matera), fino a Madrid. (ANSA).