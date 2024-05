Al Mauto di Torino 25mila visitatori per Ayrton Senna

Sono stati circa 25mila i visitatori al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino nei giorni del ponte della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori.

Un vero e proprio successo per la mostra dedicata ad Ayrton Senna e inaugurata il 24 aprile e in programma fino al 13 ottobre. Lunghe file di appassionati hanno attesto con pazienza per visitare l'esposizione che racconta il campione brasiliano nella ricorrenza dei 30 anni dalla sua scomparsa.

Oggi, il collegamento in live streaming dall'Autodromo di Imola per le celebrazioni commemorative dalla curva del Tamburello, seguito dal talk con Carlo Cavicchi, curatore della mostra, e Benedetto Camerana, presidente del Mauto, moderati da Federica Masolin, giornalista di Sky Sport, ha registrato oltre 4mila presenze.

Lo scorso anno si registrarono 22.276 presenze dal 22 aprile al 1° maggio. Rispetto a un periodo di due giorni più lungo che includeva il fine settimana di chiusura della mostra di The Golden Age of Rally, si è registrato un aumento del 12%.

"La straordinaria partecipazione dei nostri visitatori ci regala una grandissima soddisfazione - commenta Benedetto Camerana - Questi numeri ripagano il nostro coraggio di aver scelto di affrontare la sfida di preparare una grande mostra monografica su una figura di fama mondiale e proprio per i 30 anni della sua scomparsa".

Un risultato raggiunto attraverso la competenza e il ruolo da tutti riconosciuti al curatore Carlo Cavicchi, alla autorevolezza costruita nel tempo dal Mauto, al lavoro meticoloso dello staff museale e dei collaboratori e grazie a una grande rete di persone e di appassionati con cui collaboriamo", conclude Camerana.



