1 maggio: a Torino scritte pro Palestina sul Caval 'd Brons

Il Cavàl 'd Brons, uno dei simboli di Torino, è stato imbrattato con una scritta alla fine della manifestazione del Primo Maggio. Alcuni persone, che non sono state ancora identificate, hanno scritto con della vernice rossa 'Palestina libera', alla base del monumento storico dedicato a Emanuele Filiberto, nella centrale piazza San Carlo, dove si è concluso il corteo, a cui avevano partecipato alcune migliaia di persone.

Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire agli autori del gesto. Alla fine degli interventi delle istituzioni e dei sindacati confederali, in piazza erano arrivati gli attivisti dello spezzone dell'opposizione sociale, che erano saliti sul palco, posto di fronte al monumento. Uno spezzone che si era caratterizzato anche per striscioni e bandiere pro Palestina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA