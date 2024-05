I vigili del fuoco di Biella e i volontari dei distaccamenti di Cossato e Ponzone sono intervenuti in varie zone del biellese per alberi caduti sulla sede stradale.

I Comuni interessati sono stari Roppolo, Campiglia Cervo, Masserano e Sostegno.

Le piante cadute sulla sede stradale, alcune su cavi della corrente e del telefono, sono state tutte tagliate e le zone interessate al momento sono state messe tutte in sicurezza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA