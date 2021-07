Auto: Caliceti vince la 39/a cronoscalata Cesana-Sestriere

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Filippo Caliceti, su Osella PA 9/90 Bmw, della Bologna Squadra Corse, ha vinto la storica corsa automobilistica Cesana-Sestriere 'Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli', cronoscalata di 10,4 km. Al secondo posto il piemontese Mario Massaglia, al volante di un'Osella PA 9/90m Bmw da 2000 cc.

Nei raggruppamenti, che suddividono le vetture in base all'età, si sono registrati i successi di Tiberio Nocentini su Chevron B19 in 5'32"30 per il 1°, di Ildebrando Motti su Porsche 911 in 5'34"67 nel 2°, di Giuliano Peroni su Osella PA 8/9 in 5'05"17 nel 3° e di Massimo Perotto su BMW M3 in 5'37"69 nel 4°.

Molte le manifestazioni di contorno alla classica cronoscalata.

Grande interesse per la Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, con 100 vetture partecipanti. Il consueto appuntamento, organizzato dall'Automobile Club Torino, per questo concorso di eleganza dinamico ha visto la partecipazione di automobili di gran livello, fra cui la Abarth OT 1300 Periscopio, che si è aggiudicata il trofeo come vettura "Best of show".

Da segnalare anche la presenza della Lancia Aurelia B20 GT, appartenente alla collezione dell'ente Heritage di Stellantis.

Questa auto è lo stesso modello che vinse il Rally del Sestriere del 1951. (ANSA).