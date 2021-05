Pirlo, "non bado a voci, concentrato su Champions"

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - "La lotta Champions riguarderà tante squadre e durerà fino all'ultima giornata, c'è da lottare e fare più punti possibili: noi guardiamo a una gara per volta, pensiamo a Udine e a vincere": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, fa il punto sulle ultime cinque partite di campionato. "Sui possibili successori lo leggo sui giornali, io sono sereno e concentrato su ciò che devo fare - aggiunge il 'Maestro' - e io devo portare la squadra in Champions e cercare di vincere la Coppa Italia. Non sono influenzato dalle voci, sono talmente concentrato su ciò che devo fare da non avere tempo di guardare ciò che esce sui giornali". (ANSA).